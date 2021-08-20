Олександр родом з Криму.

Із початку російської збройної агресії пішов боронити Україну.

Він отримав поранення під час так званого «перемир’я».

Голова правління Всеукраїнської Асоціації щелепно-лицевої хірургії розповідає, що новітні технології дозволяють відновити архітектурну цілісність обличчя, функціональні можливості і зробити людину соціально адаптованою.

За допомогою приватної компанії на 3D-принтері було надруковано титановий елемент втраченої щелепи Олександра.

А лікарі провели всі необхідні втручання. І тепер про тяжке поранення бійця нагадує лише ледь помітний шрам.