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Video: Технології, які рятують солдат: як лікують поранених бійців зони ООС

Щелепно-лицьова операція в Україні: де роблять щелепно-лицьову операцію
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Технології, які рятують солдат: як лікують поранених бійців зони ООС

Олександр родом з Криму.

Із початку російської збройної агресії пішов боронити Україну.

Він отримав поранення під час так званого «перемир’я».

Голова правління Всеукраїнської Асоціації щелепно-лицевої хірургії розповідає, що новітні технології дозволяють відновити архітектурну цілісність обличчя, функціональні можливості і зробити людину соціально адаптованою.

За допомогою приватної компанії на 3D-принтері було надруковано титановий елемент втраченої щелепи Олександра.

А лікарі провели всі необхідні втручання. І тепер про тяжке поранення бійця нагадує лише ледь помітний шрам.

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