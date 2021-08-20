Олександр родом з Криму.
Із початку російської збройної агресії пішов боронити Україну.
Він отримав поранення під час так званого «перемир’я».
Голова правління Всеукраїнської Асоціації щелепно-лицевої хірургії розповідає, що новітні технології дозволяють відновити архітектурну цілісність обличчя, функціональні можливості і зробити людину соціально адаптованою.
За допомогою приватної компанії на 3D-принтері було надруковано титановий елемент втраченої щелепи Олександра.
А лікарі провели всі необхідні втручання. І тепер про тяжке поранення бійця нагадує лише ледь помітний шрам.
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