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Video: Свято Маковія 2021: як приготувати випічку з маком та традиції

Макова випічка на Маковія — рецепт випічки з маку — як приготувати випічку з маком
Свято Маковія 2021: як приготувати випічку з маком та традиції

Свято Маковія цими вихідними відзначають християни східного обряду.

Традиційно до нього готують випічку із маком.

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Незалежно від віросповідання – це чудовий привід потішити себе та родину маковими смаколиками.

Як зробити справжнє свято на вашому столі, розкаже Анастасія Галкіна.

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