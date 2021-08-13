Свято Маковія цими вихідними відзначають християни східного обряду.

Традиційно до нього готують випічку із маком.

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Незалежно від віросповідання – це чудовий привід потішити себе та родину маковими смаколиками.

Як зробити справжнє свято на вашому столі, розкаже Анастасія Галкіна.