Свято Маковія цими вихідними відзначають християни східного обряду.
Традиційно до нього готують випічку із маком.
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Незалежно від віросповідання – це чудовий привід потішити себе та родину маковими смаколиками.
Як зробити справжнє свято на вашому столі, розкаже Анастасія Галкіна.
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