Свинина стрімко дорожчає.
За останні тижні ціни підскочили на 20%.
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Експерти прогнозують ще більшу ціну, тому що поголів’я свиней скорочується.
Чому це відбувається, з’ясовувала Майя Підгородецька.
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