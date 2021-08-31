Свинина стрімко дорожчає.

За останні тижні ціни підскочили на 20%.

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Експерти прогнозують ще більшу ціну, тому що поголів’я свиней скорочується.

Чому це відбувається, з’ясовувала Майя Підгородецька.