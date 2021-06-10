Спортивний триб життя дедалі більше смакує українцям усіх вікових категорій.

Фітнес-мережа SPORTLIFE надає можливості тренувань та проведення змагань, як школярам, так і професійним спортсменам.

Однак зміна комунальних тарифів може зменшити можливість людей долучатися до фітнес-клубів.

Отже SPORTLIFE вдається до змін і вводить нові форми абонементів: для фітнесу та для басейну. А також робить їх помісячними.