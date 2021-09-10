Перша українська спортивна драма «Пульс» завершила кінотеатральні покази та вийшла в онлайн.
Стрічка про реальну історію української легкоатлетки — Оксани Ботурчук.
Тож, хтось з глядачів відвідав кінотеатр, а хтось мав та має змогу подивитися прем’єру стрічки на платформі онлайн-кінотеатру, розповідають представники Національного онлайн-кінотеатру SWEET.TV.
Фільм також доступний для незрячих людей та людей з порушенням зору, для цього був створений спеціальний звукоопис.
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