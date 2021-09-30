Соняшникова олія РЕКОРДНО дорожчає.

У деяких магазинах пляшка коштує уже під 80 грн. Це на 70% більше, ніж рік тому.

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Найцікавіше те, що поки у нас ціни на олію ростуть, в інших європейських країнах — падають.

Україна – один з найбільших виробників цього продукту у світі.

Як таке може бути і що буде з ціною на олію далі, з’ясовувала Поліна Спасенко.