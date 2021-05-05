Бачили ціни на соняшникову олію?
За пляшку правлять вже під 60 гривень.
За останній рік олія здорожчала вполовину, а від початку 2021 року — вона взагалі лідерка за зростанням цін серед харчів.
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Міністерство економіки скликало виробників олії і наполегливо попросило менше вивозити її за кордон, аби спинити цінове цунамі.
Чи допоможе це знизити вартість продукту, з’ясовувала Анастасія Галкіна.
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