Бачили ціни на соняшникову олію?

За пляшку правлять вже під 60 гривень.

За останній рік олія здорожчала вполовину, а від початку 2021 року — вона взагалі лідерка за зростанням цін серед харчів.

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Міністерство економіки скликало виробників олії і наполегливо попросило менше вивозити її за кордон, аби спинити цінове цунамі.

Чи допоможе це знизити вартість продукту, з’ясовувала Анастасія Галкіна.