Серпень – золотий час для найсмачнішої солодкої кукурудзи.

Як не натрапити на несмачні кормові сорти, а купити цукрові?

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Як розпізнати якісний качан на ринку?

І що робити з кукурудзою, окрім простого варіння, дізнавалася Анастасія Галкіна.