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Video: Солодка серпнева кукурудза: як відрізнити кормову від цукрової та рецепт приготування

Сезон кукурудзи — як відрізнити кормову кукурудзу від солодкої — рецепт приготування кукурудзи
Солодка серпнева кукурудза: як відрізнити кормову від цукрової та рецепт приготування

Серпень – золотий час для найсмачнішої солодкої кукурудзи. 

Як не натрапити на несмачні кормові сорти, а купити цукрові? 

Читайте: Сезон кавунів 2021: ціни та чи варто купувати ранню ягоду на ринку

Як розпізнати якісний качан на ринку?

І що робити з кукурудзою, окрім простого варіння, дізнавалася Анастасія Галкіна.

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