Серпень – золотий час для найсмачнішої солодкої кукурудзи.
Як не натрапити на несмачні кормові сорти, а купити цукрові?
Читайте: Сезон кавунів 2021: ціни та чи варто купувати ранню ягоду на ринку
Як розпізнати якісний качан на ринку?
І що робити з кукурудзою, окрім простого варіння, дізнавалася Анастасія Галкіна.
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