Держава у смартфоні і розвиток додатків для полегшення життя українців розвиваються потужними темпами.
Тому і розвиток 4G інтернету грає важливу роль. Швидкості, які демонстрували наші мобільні оператори, перевірила американська компанія, яка відома своїм застосунком Speedtest.
Згідно зі звітом перше місце по швидкості у компанії Київстар. Щоб дізнатися швидкість інтернету вітчизняних операторів, дослідники вивчили два мільйони тестів, які зробили українці у 2021 році.
Середня швидкість мобільного інтернету від Kyivstar 33 мегабіти в секунду.
Тому діджиталізація і 4G розвиваються потужно та стрімко.
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