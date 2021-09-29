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Video: Швидкість поза часом: як Kyivstar вдалося отримати найшвидший 4G інтернет в Україні

Швидкісний мобільний інтернет в Україні: як компанія Kyivstar отримала швидкий 4G
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  • Швидкість поза часом: як Kyivstar вдалося отримати найшвидший 4G інтернет в Україні
Швидкість поза часом: як Kyivstar вдалося отримати найшвидший 4G інтернет в Україні

Держава у смартфоні і розвиток додатків для полегшення життя українців розвиваються потужними темпами.

Тому і розвиток 4G інтернету грає важливу роль. Швидкості, які демонстрували наші мобільні оператори, перевірила американська компанія, яка відома своїм застосунком Speedtest.

Згідно зі звітом перше місце по швидкості у компанії Київстар. Щоб дізнатися швидкість інтернету вітчизняних операторів, дослідники вивчили два мільйони тестів, які зробили українці у 2021 році.

Середня швидкість мобільного інтернету від Kyivstar 33 мегабіти в секунду.

Тому діджиталізація і 4G розвиваються потужно та стрімко.

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