Виглядати яскраво можна.

Цієї осені у тренді утеплені піджаки, сорочки-куртки, теплі светри з гострими комірцями та брюки-кльош.

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Словом, усе, що можна знайти у дальньому закапелку шафи.

Мода циклічна, тому як носити старі фасони по-новому, дізнавалася Майя Підгородецька.