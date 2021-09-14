Виглядати яскраво можна.
Цієї осені у тренді утеплені піджаки, сорочки-куртки, теплі светри з гострими комірцями та брюки-кльош.
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Словом, усе, що можна знайти у дальньому закапелку шафи.
Мода циклічна, тому як носити старі фасони по-новому, дізнавалася Майя Підгородецька.
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