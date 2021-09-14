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Video: Що вдягнути цієї осені? Модні тренди осені 2021

Модні тренди осені 2021 — що вдягнути цієї осені
Що вдягнути цієї осені? Модні тренди осені 2021

Виглядати яскраво можна.

Цієї осені у тренді утеплені піджаки, сорочки-куртки, теплі светри з гострими комірцями та брюки-кльош.

Читайте: Жіноча хустка і модні тренди у світі: як та на що вдягати

Словом, усе, що можна знайти у дальньому закапелку шафи.

Мода циклічна, тому як носити старі фасони по-новому, дізнавалася Майя Підгородецька.

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