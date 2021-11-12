А ви знаєте, хто ваш постачальник газу?

І чи не перевели вас до постачальника останньої надії? У такій ситуації вже півмільйона українців.

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Більшість навіть не здогадується, що це може перетворитися у раптове зростання тарифу у ЧОТИРИ РАЗИ.

Хто такий постачальник останньої надії та як діяти, якщо ви потрапите до нього, дивіться у Вікнах.