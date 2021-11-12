А ви знаєте, хто ваш постачальник газу?
І чи не перевели вас до постачальника останньої надії? У такій ситуації вже півмільйона українців.
Читайте: Газовий удар для українців: нова ідея здешевлення палива від Давида Арахамії
Більшість навіть не здогадується, що це може перетворитися у раптове зростання тарифу у ЧОТИРИ РАЗИ.
Хто такий постачальник останньої надії та як діяти, якщо ви потрапите до нього, дивіться у Вікнах.
Дивіться також
12.11.2021| 2021
Вагітність і лікарі-чарівники: як медцентр Мати та дитина допомагає молодим батькам в Укра...
Випуск від 10.11.2021 (22:00) |11.11.2021| 2021
В Україні запрацювала кардіохірургія для дітей: як лікуватимуть найменших пацієнтів...
Випуск від 08.11.2021 (17:30) |09.11.2021| 2021
Сезон калини 2021: як приготувати смачне калинове варення | Рецепт варення з калини...
Випуск від 04.11.2021 (22:00) |06.11.2021| 2021
В Україні здорожчала оренда квартир: яких цін очікувати на 2022 рік...