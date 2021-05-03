Як приготувати найсмачніший шашлик?

Напередодні травневих свят ця тема в інтернеті стала надпопулярною.

Тож наш Іван Петричак вирішив усе з’ясувати.

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По секрети приготування шашлика пішов не в мережу, а до людини, яка годувала президентів — шеф-кухаря Євгена Грибеника.

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