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Video: Шашлик: як обрати м’ясо для мангала і зробити маринад

Як обрати м'ясо на шашлик - найкращий рецепт маринада для шашлику - як замаринувати м'ясо на шашлики - рецепт шашликів
Шашлик: як обрати м’ясо для мангала і зробити маринад

Як приготувати найсмачніший шашлик?

Напередодні травневих свят ця тема в інтернеті стала надпопулярною.

Тож наш Іван Петричак вирішив усе з’ясувати.

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По секрети приготування шашлика пішов не в мережу, а до людини, яка годувала президентів — шеф-кухаря Євгена Грибеника.

Як обрати м’ясо для мангала і що в жодному разі не можна додавати в маринад, дивіться.

 

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