Шалений газовий рекорд.
Вартість тисячі кубів злетіла до небачених $1160.
Скільки за таких умов коштуватиме тепло для нас? У Києві із тарифами не визначилися досі.
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Складність ситуації визнають і в Офісі Президента.
Утім сьогодні місцева влада, уряд та Нафтогаз підписали меморандум щодо цін на тепло під час опалювального сезону.
Що він передбачає, розповість Анастасія Єчкалова.
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