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Video: Сезон зеленого борщу: що таке квасок і скільки треба зелені — РЕЦЕПТ від Оксани Стебельської

Як готувати зелений борщ — рецепт зеленого борщу — найкращий рецепт зеленого борщу — як приготувати зелений борщ
Сезон зеленого борщу: що таке квасок і скільки треба зелені — РЕЦЕПТ від Оксани Стебельської

На грядках уже дозрів щавель, а це означає, що час готувати зелений борщ.

А крім щавлю треба кропива, шпинат, кріп і петрушка, бо зелені має бути багато.

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Цього певна ґаздиня Оксана Стебельська. Спеціально для “Вікон” вона приготувала вітамінну страву за родинним рецептом.

Орест Дрималовський їй допомагав.

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