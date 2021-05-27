На грядках уже дозрів щавель, а це означає, що час готувати зелений борщ.
А крім щавлю треба кропива, шпинат, кріп і петрушка, бо зелені має бути багато.
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Цього певна ґаздиня Оксана Стебельська. Спеціально для “Вікон” вона приготувала вітамінну страву за родинним рецептом.
Орест Дрималовський їй допомагав.
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