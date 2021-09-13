Сезон тихого полювання у розпалі.

Зараз у лісі повно маслюків, лисичок, польських і білих грибів, але і блідої поганки також.

Читайте: Ціна на гречку 2021: як обрати якісну крупу і чому вона дорожчає

Лише на Волині уже 12 осіб потрапили до лікарні після вживання зібраних грибів.

Тож не зайве згадати головні правила збирання у лісі.