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Video: Сезон збору грибів 2021: як вберегтись від отруєння і що треба знати

Сезон збору грибів 2021 — як правильно збирати гриби у лісі
Сезон збору грибів 2021: як вберегтись від отруєння і що треба знати

Сезон тихого полювання у розпалі.

Зараз у лісі повно маслюків, лисичок, польських і білих грибів, але і блідої поганки також.

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Лише на Волині уже 12 осіб потрапили до лікарні після вживання зібраних грибів.

Тож не зайве згадати головні правила збирання у лісі.

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