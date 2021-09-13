Сезон тихого полювання у розпалі.
Зараз у лісі повно маслюків, лисичок, польських і білих грибів, але і блідої поганки також.
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Лише на Волині уже 12 осіб потрапили до лікарні після вживання зібраних грибів.
Тож не зайве згадати головні правила збирання у лісі.
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