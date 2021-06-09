Випускники готуються до прощання зі школою.

Для батьків випускниць це означає, що треба шукати сукню.

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Брючні костюми, комбінезони та сукні з корсетами — головні тренди випускної моди.

Яка ціна питання і що обрати, поради вислухала Майя Підгородецька.