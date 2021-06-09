Випускники готуються до прощання зі школою.
Для батьків випускниць це означає, що треба шукати сукню.
Читайте: Українські школярі готуються до випускного: які сукні у тренді та як святкуватимуть
Брючні костюми, комбінезони та сукні з корсетами — головні тренди випускної моди.
Яка ціна питання і що обрати, поради вислухала Майя Підгородецька.
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