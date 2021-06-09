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Video: Сезон випускних 2021: які сукні у тренді та яка ціна питання

Сукня на випускний 2021: як обрати сукню на випуск — скільки коштує купити випускну сукню
Сезон випускних 2021: які сукні у тренді та яка ціна питання

Випускники готуються до прощання зі школою.

Для батьків випускниць це означає, що треба шукати сукню. 

Читайте: Українські школярі готуються до випускного: які сукні у тренді та як святкуватимуть

Брючні костюми, комбінезони та сукні з корсетами — головні тренди випускної моди. 

Яка ціна питання і що обрати, поради вислухала Майя Підгородецька.

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