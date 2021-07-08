Корисна кухня.
Усе більше в українців набувають популярності страви із ревеню. Точніше, зі стебла цієї рослини.
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Наша Аліна Матвійчук вирішила дізнатися, чим саме ревінь корисний і що з нього приготувати.
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