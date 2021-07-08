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Video: Сезон ревеню 2021: що приготувати та корисні властивості

Що приготувати з ревеню — рецепт страв з ревеню — корисні властивості ревеню
Сезон ревеню 2021: що приготувати та корисні властивості

Корисна кухня. 

Усе більше в українців набувають популярності страви із ревеню. Точніше, зі стебла цієї рослини. 

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Наша Аліна Матвійчук вирішила дізнатися, чим саме ревінь корисний і що з нього приготувати. 

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