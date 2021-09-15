Сезон помідорів закінчується.

Ще є можливість запастися ними на зиму.

Якщо закрутки ви вже зробили, то чому б не спробувати приготувати італійські делікатеси?

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Мова про в’ялені помідори. У магазині за маленьку баночку таких правлять від 70 грн.

Якщо готувати самостійно, то вийде утричі дешевше. Як, покаже Анастасія Галкіна.