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Video: Сезон помідорів 2021: що таке в’ялені помідори і як приготувати

Сезон помідорів 2021 — що приготувати з помідорів
Сезон помідорів 2021: що таке в’ялені помідори і як приготувати

Сезон помідорів закінчується.

Ще є можливість запастися ними на зиму.

Якщо закрутки ви вже зробили, то чому б не спробувати приготувати італійські делікатеси?

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Мова про в’ялені помідори. У магазині за маленьку баночку таких правлять від 70 грн.

Якщо готувати самостійно, то вийде утричі дешевше. Як, покаже Анастасія Галкіна.

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