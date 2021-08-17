Сезон персиків у розпалі, вони заполонили прилавки.

Вибір фрукта на будь-який смак і гаманець.

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Які ціни цьогоріч та що цікавого можна приготувати з персика?

Рецепти та корисні поради зібрала для вас Аліна Матвійчук.