Сезон персиків у розпалі, вони заполонили прилавки.
Вибір фрукта на будь-який смак і гаманець.
Читайте: Уся користь та шкода дині: як правильно її обрати та їсти
Які ціни цьогоріч та що цікавого можна приготувати з персика?
Рецепти та корисні поради зібрала для вас Аліна Матвійчук.
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