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Video: Сезон персиків 2021: ціни, як обрати та рецепт смачних страв з персика

Корисні властивості персиків — рецепти страв з персика
Сезон персиків 2021: ціни, як обрати та рецепт смачних страв з персика

Сезон персиків у розпалі, вони заполонили прилавки.

Вибір фрукта на будь-який смак і гаманець.

Читайте: Уся користь та шкода дині: як правильно її обрати та їсти

Які ціни цьогоріч та що цікавого можна приготувати з персика?

Рецепти та корисні поради зібрала для вас Аліна Матвійчук.

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