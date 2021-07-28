Скоро кінець сезону малини.
Ще є можливість купити свіжу ягоду, а також можна зробити заготовки на осінь чи зиму.
Читайте: Сезон кавунів 2021: ціни та чи варто купувати ранню ягоду на ринку
Наша Майя Підгородецька вирішила дослідити плюси й мінуси різних способів заготівлі вітамінної бомби.
Варити чи морозити? А ще незвичний рецепт малинового варення — у сюжеті.
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