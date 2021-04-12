Сезон кліщів на старті!
Уже за перші квітневі дні у травмпунктах Києва десятки пацієнтів з укусами.
Вони можуть викликати хворобу Лайма, що у свою чергу може вражати: нервову систему, опорно-руховий апарат чи серце.
Читайте: Який виглядає найнебезпечніший вид кліщів і як захиститися
Як захисти і себе, а ще домашніх улюбленців, та як з кліщами воюють у столичних парках, дивіться.
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