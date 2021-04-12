Сезон кліщів на старті!

Уже за перші квітневі дні у травмпунктах Києва десятки пацієнтів з укусами.

Вони можуть викликати хворобу Лайма, що у свою чергу може вражати: нервову систему, опорно-руховий апарат чи серце.

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Як захисти і себе, а ще домашніх улюбленців, та як з кліщами воюють у столичних парках, дивіться.