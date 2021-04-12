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Video: Сезон кліщів 2021: як захисти себе і домашніх улюбленців

Сезон кліщів в Україні 2021: що треба знати — який вигляд має найнебезпечніший вид кліщів — як захиститися від кліщів в Україні, дивіться у сюжеті Вікна-новини
Сезон кліщів 2021: як захисти себе і домашніх улюбленців

Сезон кліщів на старті!

Уже за перші квітневі дні у травмпунктах Києва десятки пацієнтів з укусами.

Вони можуть викликати хворобу Лайма, що у свою чергу може вражати: нервову систему, опорно-руховий апарат чи серце.

Читайте: Який виглядає найнебезпечніший вид кліщів і як захиститися

Як захисти і себе, а ще домашніх улюбленців, та як з кліщами воюють у столичних парках, дивіться.

 

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