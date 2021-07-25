Сезон кавунів розпочався.

Ціни на ягоду у Києві від 100 гривень. У регіонах вартість в межах норми.

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Але якість ранніх кавунів змушує сумніватись у покупці, тому ми вирішили віддати їх на експертизу.

Чи варто купувати липневий баштан, з’ясовувала Аліна Матвійчук.