Сезон калини у розпалі.

Зараз час для запасання, щоб узимку готувати варення, джем або компот.

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Здавна люди знають про цілющі властивості калини, тому що вона не лише допомагає під час застуди, а й знижує тиск.

Як приготувати калину, щоб смакувала усім, дізналася Аліна Матвійчук.