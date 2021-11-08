Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Сезон калини 2021: як приготувати смачне калинове варення | Рецепт варення з калини

Як приготувати смачне калинове варення — рецепт приготування варення з калини
Сезон калини 2021: як приготувати смачне калинове варення | Рецепт варення з калини

Сезон калини у розпалі.

Зараз час для запасання, щоб узимку готувати варення, джем або компот.

Читайте: Сезон гарбуза 2021: корисні рецепти та властивості гарбуза

Здавна люди знають про цілющі властивості калини, тому що вона не лише допомагає під час застуди, а й знижує тиск.

Як приготувати калину, щоб смакувала усім, дізналася Аліна Матвійчук.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Дивіться також
Випуск від 04.11.2021 (22:00) |06.11.2021| 2021
В Україні здорожчала оренда квартир: яких цін очікувати на 2022 рік...
06.11.2021| 2021
22 солодких роки: рекорди і досягнення кондитерської компанії Лукас...
Випуск від 04.11.2021 (17:30) |04.11.2021| 2021
Британія схвалила пігулки від COVID-19: новини коронавірусу за 4 листопада...
Випуск від 02.11.2021 (22:00) |03.11.2021| 2021
Не шкідлива для організму? Уся правда про харчову сіль...
Випуск від 29.10.2021 (22:00) |31.10.2021| 2021
В Україні дорожчає хліб! Що впливає на ціни у 2021 році...
Випуск від 27.10.2021 (17:30) |28.10.2021| 2021
Чи можна одночасно вакцинуватися від грипу і COVID-19...

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send