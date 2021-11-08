Сезон калини у розпалі.
Зараз час для запасання, щоб узимку готувати варення, джем або компот.
Читайте: Сезон гарбуза 2021: корисні рецепти та властивості гарбуза
Здавна люди знають про цілющі властивості калини, тому що вона не лише допомагає під час застуди, а й знижує тиск.
Як приготувати калину, щоб смакувала усім, дізналася Аліна Матвійчук.
Дивіться також
Випуск від 04.11.2021 (22:00) |06.11.2021| 2021
В Україні здорожчала оренда квартир: яких цін очікувати на 2022 рік...
Випуск від 04.11.2021 (17:30) |04.11.2021| 2021
Британія схвалила пігулки від COVID-19: новини коронавірусу за 4 листопада...
Випуск від 02.11.2021 (22:00) |03.11.2021| 2021
Не шкідлива для організму? Уся правда про харчову сіль...
Випуск від 29.10.2021 (22:00) |31.10.2021| 2021
В Україні дорожчає хліб! Що впливає на ціни у 2021 році...