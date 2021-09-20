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Video: Сезон кабачкової ікри 2021: зробити вдома чи купити в магазині

Рецепт кабачкової ікри — як приготувати домашню кабачкову ікру
Сезон кабачкової ікри 2021: зробити вдома чи купити в магазині

Чи варто купувати кабачкову ікру?

Сезон цих овочів закінчується, тому виникають одвічні питання.

Устигнути зробити ікру самостійно чи покластися на магазинну консервацію?

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Наша Анастасія Галкіна вирішила з’ясувати, як бути.

До лабораторії вона віднесла три зразки дешевої та дорогої ікри з супермаркету, а також домашньої.

Який продукт отримав найвищу оцінку, дивіться у сюжеті.

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