Чи варто купувати кабачкову ікру?

Сезон цих овочів закінчується, тому виникають одвічні питання.

Устигнути зробити ікру самостійно чи покластися на магазинну консервацію?

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Наша Анастасія Галкіна вирішила з’ясувати, як бути.

До лабораторії вона віднесла три зразки дешевої та дорогої ікри з супермаркету, а також домашньої.

Який продукт отримав найвищу оцінку, дивіться у сюжеті.