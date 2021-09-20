Чи варто купувати кабачкову ікру?
Сезон цих овочів закінчується, тому виникають одвічні питання.
Устигнути зробити ікру самостійно чи покластися на магазинну консервацію?
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Наша Анастасія Галкіна вирішила з’ясувати, як бути.
До лабораторії вона віднесла три зразки дешевої та дорогої ікри з супермаркету, а також домашньої.
Який продукт отримав найвищу оцінку, дивіться у сюжеті.
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