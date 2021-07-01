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Video: Сезон чорниці 2021: яка ціна та корисні властивості лісової ягоди

Ціна на чорницю 2021: корисні властивості чорниці
Сезон чорниці 2021: яка ціна та корисні властивості лісової ягоди

Сезон чорниць у розпалі. 

Такого багатого врожаю та великої ягоди не бачили навіть професійні збирачі. 

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За день на чорниці можна заробити до тисячі гривень. 

Усе про смачну лісову ягоду дивіться у сюжеті.

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