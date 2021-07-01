Сезон чорниць у розпалі.
Такого багатого врожаю та великої ягоди не бачили навіть професійні збирачі.
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За день на чорниці можна заробити до тисячі гривень.
Усе про смачну лісову ягоду дивіться у сюжеті.
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