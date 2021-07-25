Які тренди макіяжу зараз у моді?
Своїми секретами візажу з Вікнами поділилася акторка Ольга Сумська.
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А професійна візажистка розповіла кілька секретів про сучасний make-up нашій Вікторії Покатіловій.
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