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Video: Секрети візажу від Ольги Сумської: що треба знати про трендовий макіяж

Трендовий макіяж 2021: секрети сучасного макіяжу
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Секрети візажу від Ольги Сумської: що треба знати про трендовий макіяж

Які тренди макіяжу зараз у моді?

Своїми секретами візажу з Вікнами поділилася акторка Ольга Сумська.

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А професійна візажистка розповіла кілька секретів про сучасний make-up нашій Вікторії Покатіловій.

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