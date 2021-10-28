Нехай життя смакує з барбекю!

Саме під таким гаслом відбувся цими вихідними фестиваль барбекю, який організував флагман гриль культури BBQ.UA.

А замість іменинного торта свічки запалили на величезних бургерах.

На святі кожен міг обрати свою найулюбленішу страву, тому що завдяки сучасному обладнанню на грилі можливо приготувати усе: від м’яса до десертів.

Гості танцювали, підспівували артистам, спостерігали за показом колекції одягу і насолоджувалися стравами.