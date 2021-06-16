Історична зустріч, до якої прикута увага всього світу. Саме в ці хвилини триває російсько-американський саміт у Женеві.

Там уперше в ранзі президентів зустрічаються Джо Байден і Володимир Путін. Нині відносини двох держав напруженні.

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Українська сторона сподівається, що там піде мова й про Україну.

Що там зараз відбувається? Дивіться — у Вікнах.