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Video: Саміт у Женеві: як проходить зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна | ОСТАННІ НОВИНИ

Як проходить зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна - що обговорюватимуть Джо Байден та Володимир Путін на зустрічі у Женеві
Саміт у Женеві: як проходить зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна | ОСТАННІ НОВИНИ

Історична зустріч, до якої прикута увага всього світу. Саме в ці хвилини триває російсько-американський саміт у Женеві.

Там уперше в ранзі президентів зустрічаються Джо Байден і Володимир Путін. Нині відносини двох держав напруженні.

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Українська сторона сподівається, що там піде мова й про Україну.

Що там зараз відбувається? Дивіться — у Вікнах.

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