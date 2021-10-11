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Video: Рецепти смачної каші від переможниці МастерШеф: страви, які сподобаються навіть ДІТЯМ

Рецепти смачної каші 2021 — як приготувати смачну кашу для дітей — рецепт кускуса
Рецепти смачної каші від переможниці МастерШеф: страви, які сподобаються навіть ДІТЯМ

Її люблять і ненавидять.

До Міжнародного дня каші наша Анастасія Галкіна вирішила перевірити, чи може ця страва стати улюбленицею будь-якого столу.

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Допомогла їй у цьому переможниця МастерШеф Асмік Гаспарян та дієтологиня Світлана Фус.

Рецепти підсмаженої гречки з помідорами, жовтого рису із прянощами та кускусу із травами дивіться у сюжеті.

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