Її люблять і ненавидять.
До Міжнародного дня каші наша Анастасія Галкіна вирішила перевірити, чи може ця страва стати улюбленицею будь-якого столу.
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Допомогла їй у цьому переможниця МастерШеф Асмік Гаспарян та дієтологиня Світлана Фус.
Рецепти підсмаженої гречки з помідорами, жовтого рису із прянощами та кускусу із травами дивіться у сюжеті.
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