Її люблять і ненавидять.

До Міжнародного дня каші наша Анастасія Галкіна вирішила перевірити, чи може ця страва стати улюбленицею будь-якого столу.

Читайте: Здорожчання хліба в Україні 2021: усі подробиці та СМАЧНИЙ РЕЦЕПТ

Допомогла їй у цьому переможниця МастерШеф Асмік Гаспарян та дієтологиня Світлана Фус.

Рецепти підсмаженої гречки з помідорами, жовтого рису із прянощами та кускусу із травами дивіться у сюжеті.