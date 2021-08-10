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Video: Рецепт смачних сирників: корисні поради відомої кондитерки

Смачні сирники: секрети та рецепти приготування сирників
Рецепт смачних сирників: корисні поради відомої кондитерки

Їх рецептів є безліч.

Сирники – це не складна у приготуванні страва, але навіть їх можна перетворити у витвір мистецтва.

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Які секрети смачних сирників розкрила найвідоміша українська кондитерка Ліза Глінська, розкаже Анастасія Галкіна.

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