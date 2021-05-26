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Video: Рецепт борщу із секретним омолоджувальним інгредієнтом

Рецепт борщу: секретний інгрідієнт для омолоджування, унікальний королевський борщ
Рецепт борщу із секретним омолоджувальним інгредієнтом

З’їси ложку — будеш вічно молодим!

Це про унікальний кролевецький борщ, який днями приготувала господиня з Сумщини Тетяна Сокур.

Додавала у національну страву цвіт так званої яблуні-колонії. Її плоди та квіти є цілющими, певні жителі Кролевця.

Ця подія стала ще однією рекламною акцією до подання борщу у список нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Нашій Анастасії Галкіній вдалося довідатися старовинний рецепт одного з найсмачніших борщів в Україні.

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