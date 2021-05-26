З’їси ложку — будеш вічно молодим!
Це про унікальний кролевецький борщ, який днями приготувала господиня з Сумщини Тетяна Сокур.
Додавала у національну страву цвіт так званої яблуні-колонії. Її плоди та квіти є цілющими, певні жителі Кролевця.
Ця подія стала ще однією рекламною акцією до подання борщу у список нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.
Нашій Анастасії Галкіній вдалося довідатися старовинний рецепт одного з найсмачніших борщів в Україні.
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