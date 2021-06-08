Цього літа у тренді ретро і гачок.

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Тож шукайте в’язані речі з маминої шафи і за головну деталь 2021 року – в’язка гачком.

Як це носити і де знайти бюджетні варіанти, розпитала у модних експертів Вікторія Покатілова.