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Video: Ретро і в’язка гачком: як носити і де купити | Модні тренди на літо 2021

Що носитимуть влітку 2021 - головні модні тренди на літо
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Ретро і в’язка гачком: як носити і де купити | Модні тренди на літо 2021

Цього літа у тренді ретро і гачок. 

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Тож шукайте в’язані речі з маминої шафи і за головну деталь 2021 року – в’язка гачком. 

Як це носити і де знайти бюджетні варіанти, розпитала у модних експертів Вікторія Покатілова.

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