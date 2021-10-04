Національний рекорд з наймасовішого дитячого забігу з перешкодами встановлено!

Цими вихідними в Києві понад 400 дітлахів, віком від семи до 13 років долали кілометрову трасу з перешкодами, аби випробувати свою швидкість, силу та спритність.

Організатором заходу став всеукраїнський проект Race Nation, що вже понад сім років проводить змагання для дорослих.