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Video: Race Nation 2021: встановили національний рекорд наймасовішого дитячого забігу

Race Nation 2021: як встановили національний рекорд наймасовішого дитячого забігу проекту Race Nation
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Race Nation 2021: встановили національний рекорд наймасовішого дитячого забігу

Національний рекорд з наймасовішого дитячого забігу з перешкодами встановлено!

Цими вихідними в Києві понад 400 дітлахів, віком від семи до 13 років долали кілометрову трасу з перешкодами, аби випробувати свою швидкість, силу та спритність.

Організатором заходу став всеукраїнський проект Race Nation, що вже понад сім років проводить змагання для дорослих.

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