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Video: Purina Pro Plan LiveClear – інноваційний, спеціальний раціон для котів

Спеціальний раціон для котів Purina Pro Plan LiveClear: що треба знати — як в Україні запускають перший в світі корм, який зменшує кількість алергенів у котів
Purina Pro Plan LiveClear – інноваційний, спеціальний раціон для котів

Мільйони людей потерпають від так званої алергії на котів.

Проте виявилося, що алергічну реакцію, як правило, викликає алерген в слині котів.

Один із шляхів виходу із цієї ситуації – інновація, спеціальний раціон для котів, вважають його розробники та запускають в Україні перший в світі корм, який за їх словами, зменшує кількість алергенів у котів.

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