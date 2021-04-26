Домашня ковбаса подорожчала.

Від минулого Великодня вона додала у ціні 10% і нині кілограм коштує аж до 300 гривень.

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Щоб не переплачувати — господині все частіше готують її вдома, бо ж який без неї великодній кошик?

Простий і дешевий рецепт домашньої ковбаси дізналася Аліна Матвійчук.