Домашня ковбаса подорожчала.
Від минулого Великодня вона додала у ціні 10% і нині кілограм коштує аж до 300 гривень.
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Щоб не переплачувати — господині все частіше готують її вдома, бо ж який без неї великодній кошик?
Простий і дешевий рецепт домашньої ковбаси дізналася Аліна Матвійчук.
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