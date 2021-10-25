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Video: Премія HR-бренд Україна 2021: нагородження найкращих проектів в управлінні персоналом

Премія HR-бренд Україна 2021 — церемонія нагородження найкращих проектів Премії HR-бренд Україна 2021 — кращі роботодавці України
Премія HR-бренд Україна 2021: нагородження найкращих проектів в управлінні персоналом

Нова реальність пришвидшила зміни в бізнесі та обумовила загальну гнучкість в усьому: робоче середовище, формати роботи, комунікації, нові підходи в роботі з людським капіталом.

Премія HR-бренд 2021 назвала кращих роботодавців України.

Job-портал grc.ua водинадцяте провів церемонію нагородження найкращих проектів в управлінні персоналом.

Світ переживає епоху нової реальності, а разом із ним – бізнес.

Організатори, job-портал grc.ua вважають цьогорічну Премію найврожайнішою — 60 проектів від 46 компаній.

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