Нова реальність пришвидшила зміни в бізнесі та обумовила загальну гнучкість в усьому: робоче середовище, формати роботи, комунікації, нові підходи в роботі з людським капіталом.
Премія HR-бренд 2021 назвала кращих роботодавців України.
Job-портал grc.ua водинадцяте провів церемонію нагородження найкращих проектів в управлінні персоналом.
Світ переживає епоху нової реальності, а разом із ним – бізнес.
Організатори, job-портал grc.ua вважають цьогорічну Премію найврожайнішою — 60 проектів від 46 компаній.
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