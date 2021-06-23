Довгоочікуване літо у розпалі.
Час відпочинку, а для освітян ще й підведення підсумків навчального року та можливість більше часу приділити саморозвитку, а ще участі у різноманітних освітянських заходах.
Одним з яких є Global Teacher Prize Ukraine — щорічна національна премія для талановитих вчителів-новаторів в Україні, яку заснувала громадська спілка Освіторія.
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