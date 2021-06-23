Довгоочікуване літо у розпалі.

Час відпочинку, а для освітян ще й підведення підсумків навчального року та можливість більше часу приділити саморозвитку, а ще участі у різноманітних освітянських заходах.

Одним з яких є Global Teacher Prize Ukraine — щорічна національна премія для талановитих вчителів-новаторів в Україні, яку заснувала громадська спілка Освіторія.