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Video: Премія Global Teacher Prize Ukraine для вчителів — як нагороджували майстрів своєї справи

Премія для талановитих вчителів 2021: як обирали найталановитішого вчителя
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  • Премія Global Teacher Prize Ukraine для вчителів — як нагороджували майстрів своєї справи
Премія Global Teacher Prize Ukraine для вчителів — як нагороджували майстрів своєї справи

Довгоочікуване літо у розпалі.

Час відпочинку, а для освітян ще й підведення підсумків навчального року та можливість більше часу приділити саморозвитку, а ще участі у різноманітних освітянських заходах.

Одним з яких є Global Teacher Prize Ukraine — щорічна національна премія для талановитих вчителів-новаторів в Україні, яку заснувала громадська спілка Освіторія.

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