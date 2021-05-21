Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Пожежі у Греції та піщані бурі в Росії. Що наробила стихія у світі

Різке потепління принесло сильні пожежі на південь Європи: що і як сильно палає — Негода у світі 21 травня 2021
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Пожежі у Греції та піщані бурі в Росії. Що наробила стихія у світі
Пожежі у Греції та піщані бурі в Росії. Що наробила стихія у світі

Різке потепління принесло сильні пожежі на південь Європи.

У вогні Греція, куди вже встигли приїхати туристи з-за кордону.

Горять ліси на Канарських островах. Палахкотить Сибір.

А російську Астрахань вкрила піщана буря.

Такого явища там не бачили зроду-віку.

Що наробила стихія у світі, дивіться у відео.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Дивіться також
Випуск від 21.05.2021 (17:30) |21.05.2021| 2021
Ціни на тепло поповзуть догори? Плюси та мінуси вільного ринку газу...
Випуск від 19.05.2021 (17:30) |19.05.2021| 2021
Віртуозна робота медиків: у Львові прооперували трирічного хлопчика з рідкісною вадою...
18.05.2021| 2021
Повалені електростовпи та будинки без дахів. Наслідки смерчу на Херсонщині...
18.05.2021| 2021
Нові обстріли на Близькому Сході. Що там відбувається сьогодні, та як реагує світ...
Випуск від 18.05.2021 (17:30) |18.05.2021| 2021
Змагання у віртуальній реальності. Як український стартап Realmatrix змінює історію спорту...
Випуск від 13.05.2021 (14:30) |13.05.2021| 2021
Молода капуста: як правильно обирати і що приготувати...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати