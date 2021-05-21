Різке потепління принесло сильні пожежі на південь Європи.

У вогні Греція, куди вже встигли приїхати туристи з-за кордону.

Горять ліси на Канарських островах. Палахкотить Сибір.

А російську Астрахань вкрила піщана буря.

Такого явища там не бачили зроду-віку.

Що наробила стихія у світі, дивіться у відео.

Фото: Unsplash