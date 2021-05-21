Різке потепління принесло сильні пожежі на південь Європи.
У вогні Греція, куди вже встигли приїхати туристи з-за кордону.
Горять ліси на Канарських островах. Палахкотить Сибір.
А російську Астрахань вкрила піщана буря.
Такого явища там не бачили зроду-віку.
Що наробила стихія у світі, дивіться у відео.
Фото: Unsplash
Дивіться також
Випуск від 21.05.2021 (17:30) |21.05.2021| 2021
Ціни на тепло поповзуть догори? Плюси та мінуси вільного ринку газу...
Випуск від 19.05.2021 (17:30) |19.05.2021| 2021
Віртуозна робота медиків: у Львові прооперували трирічного хлопчика з рідкісною вадою...
18.05.2021| 2021
Нові обстріли на Близькому Сході. Що там відбувається сьогодні, та як реагує світ...
Випуск від 18.05.2021 (17:30) |18.05.2021| 2021
Змагання у віртуальній реальності. Як український стартап Realmatrix змінює історію спорту...