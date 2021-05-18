Повалені з корінням дерева й електростовпи, сотня будинків — без даху.

Потужний смерч пронісся Херсонщиною.

Найбільше дісталося селищу Велика Лепетиха.

Негода лютувала там лише зо півгодини. Але цього вистачило, аби кілька сотень людей залишилися без даху над головою та без електрики.

Громада оголосила надзвичайний стан місцевого рівня.

Що там відбувається, дивіться у відео.