Осінь вступає в свої права, проте яскравих кольорів у природи ще вистачає.
А зараз вже час дбати про кольори наступного року, кажуть у Добропарку, що поблизу Києва. Тому оголосили свій другий осінній ярмарок.
Назвали – День Цибулини, тому що наближується час саджати тюльпани та інші рослини, що ростуть з цибулин.
Дивіться також
Випуск від 13.09.2021 (17:30) |14.09.2021| 2021
Сезон збору грибів 2021: як вберегтись від отруєння і що треба знати...
Випуск від 10.09.2021 (17:30) |12.09.2021| 2021
Ціна на гречку 2021: як обрати якісну крупу і чому вона дорожчає...