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Video: Посадити зараз, щоб квітло навесні: у Добропарку відзначають День Цибулини

Святкова ярмарка до Дня Цибулини у Добропарку — що подивитись на святковій ярмарці
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  • Посадити зараз, щоб квітло навесні: у Добропарку відзначають День Цибулини
Посадити зараз, щоб квітло навесні: у Добропарку відзначають День Цибулини

Осінь вступає в свої права, проте яскравих кольорів у природи ще вистачає.

А зараз вже час дбати про кольори наступного року, кажуть у Добропарку, що поблизу Києва. Тому оголосили свій другий осінній ярмарок.

Назвали – День Цибулини, тому що наближується час саджати тюльпани та інші рослини, що ростуть з цибулин.

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