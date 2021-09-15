Осінь вступає в свої права, проте яскравих кольорів у природи ще вистачає.

А зараз вже час дбати про кольори наступного року, кажуть у Добропарку, що поблизу Києва. Тому оголосили свій другий осінній ярмарок.

Назвали – День Цибулини, тому що наближується час саджати тюльпани та інші рослини, що ростуть з цибулин.