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Video: Порятунок потопельників: що треба знати та як вберегтися на воді

Як допомогти людині яка тоне — як правильно поводитись на воді — правила першої допомоги потопельнику
Порятунок потопельників: що треба знати та як вберегтися на воді

У Києві в домашньому басейні ледь не потонула дворічна дівчинка. 

Лише завдяки тому, що мама швидко викликала рятувальників, а ті надали невідкладну допомогу – дівчинку рятують медики. 

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Так буває не завжди. За останні два тижні у відкритих водоймах потонули 145 осіб, а 20 із них – діти. 

Що робити, коли на ваших очах може статися трагедія, розкаже Дмитро Литвиненко.

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