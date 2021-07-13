У Києві в домашньому басейні ледь не потонула дворічна дівчинка.

Лише завдяки тому, що мама швидко викликала рятувальників, а ті надали невідкладну допомогу – дівчинку рятують медики.

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Так буває не завжди. За останні два тижні у відкритих водоймах потонули 145 осіб, а 20 із них – діти.

Що робити, коли на ваших очах може статися трагедія, розкаже Дмитро Литвиненко.