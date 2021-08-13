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Video: Порятунок на першому місці: які нововведення запровадила медична клініка ADONIS

Швидка допомога від ADONIS: які послуги доступні у клініці
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Порятунок на першому місці: які нововведення запровадила медична клініка ADONIS
Порятунок на першому місці: які нововведення запровадила медична клініка ADONIS

Професіонали своєї справи та якісне обладнання – головні чинники надання дійсно швидкої допомоги та подальшого одужання пацієнта.

Також має значення наявність операційного блоку із сучасною хірургічно-діагностичною базою.

Саме з прагненнями рятувати життя мережа центрів ADONIS днями запустила власну службу швидкої допомоги.

Тут розповідають, що рівень обладнання швидких дає змогу рятувати пацієнтів не лише з Києва та області, а й інших регіонів країни.

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