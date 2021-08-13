Професіонали своєї справи та якісне обладнання – головні чинники надання дійсно швидкої допомоги та подальшого одужання пацієнта.

Також має значення наявність операційного блоку із сучасною хірургічно-діагностичною базою.

Саме з прагненнями рятувати життя мережа центрів ADONIS днями запустила власну службу швидкої допомоги.

Тут розповідають, що рівень обладнання швидких дає змогу рятувати пацієнтів не лише з Києва та області, а й інших регіонів країни.