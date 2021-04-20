Чи варто пити вітамін D для профілактики?
Цьому препарату приписують чудодійні властивості: покращення пам’яті, стану шкіри та захист від коронавірусу.
За останній рік попит на нього злетів, у періоди пікової захворюваності вдвічі, якщо порівнювати з докоронавірусними часами.
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Вітамін D справді обґрунтовано призначають тим, хто переніс коронавірусну хворобу, але ж купують його й про всяк випадок.
До чого це може призвести, з’ясовувала Поліна Спасенко.
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