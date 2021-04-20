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Video: Покращує пам’ять, шкіру та захищає від COVID-19? Корисні властивості вітаміну D

Корисні властивості вітаміну D — поради, як зробити вітамін D в домашніх умовах - вітамін D: корисні властивості
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Покращує пам’ять, шкіру та захищає від COVID-19? Корисні властивості вітаміну D

Чи варто пити вітамін D для профілактики?

Цьому препарату приписують чудодійні властивості: покращення пам’яті, стану шкіри та захист від коронавірусу.

За останній рік попит на нього злетів, у періоди пікової захворюваності вдвічі, якщо порівнювати з докоронавірусними часами.

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Вітамін D справді обґрунтовано призначають тим, хто переніс коронавірусну хворобу, але ж купують його й про всяк випадок.

До чого це може призвести, з’ясовувала Поліна Спасенко.

 

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