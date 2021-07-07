Тенденція на боді-позитив все більше впливає не лише на світову моду, а й на роботу українських дизайнерів.
Цими вихідними в модному просторі українських виробників Коло відбувся показ колекції Size Plus.
Як розповів засновник проекту, покази в Коло проводять не вперше.
Але цього літа вирішили привернути увагу на різноманітність жіночих форм.
Захід викликав неабияку зацікавленість присутніх, а організатори планують і надалі дарувати своїм відвідувачам гарний настрій та позитивні емоції, адже мають у своєму арсеналі ще низку робіт українських дизайнерів.
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