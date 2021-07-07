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Video: Показ колекції Size Plus від українських дизайнерів Шоу-руму Коло

Нова колекція Size Plus від Коло: яку колекцію презентували у Коло
  • Вікна-Новини
  • 2021
  • Показ колекції Size Plus від українських дизайнерів Шоу-руму Коло
Показ колекції Size Plus від українських дизайнерів Шоу-руму Коло

Тенденція на боді-позитив все більше впливає не лише на світову моду, а й на роботу українських дизайнерів. 

Цими вихідними в модному просторі українських виробників Коло відбувся показ колекції Size Plus. 

Як розповів засновник проекту, покази в Коло проводять не вперше. 

Але цього літа вирішили привернути увагу на різноманітність жіночих форм. 

Захід викликав неабияку зацікавленість присутніх, а організатори планують і надалі дарувати своїм відвідувачам гарний настрій та позитивні емоції, адже мають у своєму арсеналі ще низку робіт  українських дизайнерів.

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