Схеми, за допомогою яких шахраї намагаються заволодіти чужим майном, дивують різноманітністю.
Серед них і заволодіння номером телефону, адже його використовують для банківських операцій.
Представники компанії Київстар розповідають, що майже 90% клієнтів користуються зв’язком знеособлено і це відкриває можливості для шахраїв заволодіти номером.
Тому серед іншого, нині важливо персоналізувати свій зокрема і номер телефону.
Таким чином буде зрозуміло, кому саме належить цей номер телефону і будь-які операції з ним може робити лише власник.
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