Схеми, за допомогою яких шахраї намагаються заволодіти чужим майном, дивують різноманітністю.

Серед них і заволодіння номером телефону, адже його використовують для банківських операцій.

Представники компанії Київстар розповідають, що майже 90% клієнтів користуються зв’язком знеособлено і це відкриває можливості для шахраїв заволодіти номером.

Тому серед іншого, нині важливо персоналізувати свій зокрема і номер телефону.

Таким чином буде зрозуміло, кому саме належить цей номер телефону і будь-які операції з ним може робити лише власник.