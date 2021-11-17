ПЕРШИЙ СНІГ випаде уже цього тижня у західних областях та на Київщині.
Але найімовірніше він буде мокрим, адже синоптики прогнозують плюсову температуру.
Наступного тижня по всій країні відчутно похолоднішає.
Якою ж буде зима та чи варто розраховувати на сніжний Новий рік — Владислав Соловйов.
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