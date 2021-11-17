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Video: ПЕРШИЙ СНІГ УЖЕ В КІНЦІ ТИЖНЯ! Прогноз погоди на ЗИМУ 2021-2022

Зима 2021-2022 — прогноз погоди на зиму — погода на Новий рік
ПЕРШИЙ СНІГ УЖЕ В КІНЦІ ТИЖНЯ! Прогноз погоди на ЗИМУ 2021-2022

ПЕРШИЙ СНІГ випаде уже цього тижня у західних областях та на Київщині.

Але найімовірніше він буде мокрим, адже синоптики прогнозують плюсову температуру.

Наступного тижня по всій країні відчутно похолоднішає.

Якою ж буде зима та чи варто розраховувати на сніжний Новий рік — Владислав Соловйов.

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