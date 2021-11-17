ПЕРШИЙ СНІГ випаде уже цього тижня у західних областях та на Київщині.

Але найімовірніше він буде мокрим, адже синоптики прогнозують плюсову температуру.

Наступного тижня по всій країні відчутно похолоднішає.

Якою ж буде зима та чи варто розраховувати на сніжний Новий рік — Владислав Соловйов.