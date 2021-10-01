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Video: Оживити індустріального гіганта: масштабна виставка Центру сучасного мистецтва М17

Центр сучасного мистецтва М17 — що подивитися у Центрі сучасного мистецтва М17
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  • Оживити індустріального гіганта: масштабна виставка Центру сучасного мистецтва М17
Оживити індустріального гіганта: масштабна виставка Центру сучасного мистецтва М17

Масштабна презентація робіт сучасних митців, які працюють на території колишнього Одеського судноремонтного заводу відбулася цими днями на території Центру сучасного мистецтва М17.

Мета заходу – привернути увагу до українських художників сьогодення та показати трансформацію радянського підприємства.

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