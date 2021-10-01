Масштабна презентація робіт сучасних митців, які працюють на території колишнього Одеського судноремонтного заводу відбулася цими днями на території Центру сучасного мистецтва М17.

Мета заходу – привернути увагу до українських художників сьогодення та показати трансформацію радянського підприємства.