Масштабна презентація робіт сучасних митців, які працюють на території колишнього Одеського судноремонтного заводу відбулася цими днями на території Центру сучасного мистецтва М17.
Мета заходу – привернути увагу до українських художників сьогодення та показати трансформацію радянського підприємства.
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