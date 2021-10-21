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Video: Овочі здорожчали у 2021: що впливає на підвищення цін в Україні та світі

Чому дорожчають овочі у 2021 — здорожчання овочів у 2021 — як дорожчають овочі в Україні
Овочі здорожчали у 2021: що впливає на підвищення цін в Україні та світі

Овочі здорожчали і це тільки початок.

Тепер це не просто сезонне явище, як було раніше. Річ у тім, що помідори та огірки на прилавках тепер тепличні.

Читайте: Молоді овочі: чи є користь та як обирати

На їхню вартість напряму впливають ціни на енергоносії, які зараз знаходяться на історичних максимумах.

Яких цін чекати, дізнавалася Аліна Матвійчук.

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