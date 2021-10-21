Овочі здорожчали і це тільки початок.
Тепер це не просто сезонне явище, як було раніше. Річ у тім, що помідори та огірки на прилавках тепер тепличні.
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На їхню вартість напряму впливають ціни на енергоносії, які зараз знаходяться на історичних максимумах.
Яких цін чекати, дізнавалася Аліна Матвійчук.
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