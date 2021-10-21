Овочі здорожчали і це тільки початок.

Тепер це не просто сезонне явище, як було раніше. Річ у тім, що помідори та огірки на прилавках тепер тепличні.

Читайте: Молоді овочі: чи є користь та як обирати

На їхню вартість напряму впливають ціни на енергоносії, які зараз знаходяться на історичних максимумах.

Яких цін чекати, дізнавалася Аліна Матвійчук.