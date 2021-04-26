У Лос-Анжелесі роздали Оскари. Найкращий фільм — «Земля кочівників».

Митці світу кіно відзначили роботу колег, а головне — нарешті зібралися разом.

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Через пандемію та карантин на церемонію змогли приїхати не всі, а організатори значно змінили процедуру.

Як пройшла церемонія нагородження премії Оскар 2021, дивіться.