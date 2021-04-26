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Video: Оскар 2021: переможці та найяскравіші моменти церемонії

Церемонія нагородження премії Оскар 2021: усі переможці Оскару 2021 та найцікавіші моменти премії
Оскар 2021: переможці та найяскравіші моменти церемонії

У Лос-Анжелесі роздали Оскари. Найкращий фільм — «Земля кочівників».

Митці світу кіно відзначили роботу колег, а головне — нарешті зібралися разом.

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Через пандемію та карантин на церемонію змогли приїхати не всі, а організатори значно змінили процедуру.

Як пройшла церемонія нагородження премії Оскар 2021, дивіться.

 

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