Як будете фарбувати яйця на Великдень?
У цибулевому лушпинні чи оберете магазинний порошок?
Читайте: ПРОСТИЙ і ДЕШЕВИЙ рецепт домашньої ковбаси на Великдень 2021
Напередодні свята наша Поліна Спасенко вирішила дізнатися, як ще можна зробити крашанки.
Простий і оригінальний рецепт від відомої кулінарки Ольги Матвєй, а більш традиційний і складніший від співачки Ірини Федишин.
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