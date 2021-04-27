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Video: Оригінальні чи традиційні? Ідеї для крашанок від Ірини Федишин та Ольги Матвєй

Ідеї крашанок для Великодня - найкращі ідеї для фарбування яєць з фото та відео – як пофарбувати яйця на Великдень 2021: поради і ідеї
Оригінальні чи традиційні? Ідеї для крашанок від Ірини Федишин та Ольги Матвєй

Як будете фарбувати яйця на Великдень?

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Напередодні свята наша Поліна Спасенко вирішила дізнатися, як ще можна зробити крашанки.

Простий і оригінальний рецепт від відомої кулінарки Ольги Матвєй, а більш традиційний і складніший від співачки Ірини Федишин.

 

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