Як будете фарбувати яйця на Великдень?

У цибулевому лушпинні чи оберете магазинний порошок?

Читайте: ПРОСТИЙ і ДЕШЕВИЙ рецепт домашньої ковбаси на Великдень 2021

Напередодні свята наша Поліна Спасенко вирішила дізнатися, як ще можна зробити крашанки.

Простий і оригінальний рецепт від відомої кулінарки Ольги Матвєй, а більш традиційний і складніший від співачки Ірини Федишин.